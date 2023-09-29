Azerbaycan- KKTC İlişkileri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler gün geçtikçe gelişiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Azerbaycan Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, Ulusal Kanal'da iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.



Ersin Tatar'ın olası Azerbaycan ziyareti şimdiden geniş yankı buldu. Hasanoğlu, Azerbaycan Kıbrıs ilişkilerinin tarihsel önemini anlattı. Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin önemine değinen Hasanoğlu, iki ülkenin diplomatik ilişkiler kurması gerektiğini söyledi. Tatar'ın Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katılması da gündemde.