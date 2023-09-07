Azerbaycan taaruza mı hazırlanıyor? Gözler Dağlık Karabağ'a çevrildi

Paşinyan'ın ortaya attığı iddiaya göre Azerbaycan, Zengezur bölgesine askeri yığınak yapıyor. Paşinyan, Kabine toplantısında yaptığı konuşmada Azerbaycan'ın bir taaruz hazırlığında olduğunu öne sürdü. Paşinyan, "Azerbaycan'ın bu eylemleri Dağlık Karabağ'a ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı yeni bir askeri provokasyon niyetinde olduğunu açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN ZENGEZUR'A ASKER Mİ YIĞIYOR?

Paşinyan'ın iddiasını nereye dayandırdığı açıklanmazken, Paşinyan uluslararası topluma ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine Güney Kafkasya'da yeni bir çatışmanın önlenmesi için ciddi önlemler alması çağrısı yaptı.

TASS Haber Ajansı'nın haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Paşinyan'ın açıklamaları üzerine konuya açıklık getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 7 Eylül'deki hükümet toplantısında Azerbaycan'ın bölgedeki askeri ve siyasi durumu tırmandırdığı ve askerlerini bölgede yoğunlaştırdığı yönündeki suçlamaları, Ermenistan'ın siyasi manipülasyonlarının bir parçasıdır" ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ayrıca, "Bölgenin karşı karşıya olduğu gerçek güvenlik tehdidi, Ermenistan'ın askeri ve siyasi provokasyonlara devam etmesinin yanı sıra Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları ve Erivan'ın üstlendiği yükümlülüklere rağmen askerlerini Azerbaycan topraklarından çekmemesidir." ifadeleri kullanıldı.

AHMET ŞAİROĞLU'NUN PAYLAŞIMI

Uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci ve gazeteci Ahmet Şairoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şairoğlu'nun paylaşımında, "Azerbaycan-Ermenistan cephesinde son kritik 72 saat... Zafer Türk'ün olacak!" ifadeleri yer aldı. Şairoğlu'nun paylaşımı, Azerbaycan'ın taaruza hazırlandığı bilgisi şeklinde yorumlandı.