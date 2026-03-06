Azerbaycan'ın teşekkür mesajında İsrail bayrağı da yer aldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde meydana gelen İHA saldırısının ardından Azerbaycan ile dayanışma gösteren ülke ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

İSRAİL’E DE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Saldırı sonrası Bakü yönetimine destek veren tarafların bayraklarının yer aldığı görselde, Türkiye ilk sırada yer alırken İsrail bayrağının da bulunması dikkat çekti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına yönelik İran İHA saldırılarının ardından uluslararası ortaklarımızdan gelen destek açıklamaları, mektup ve telefon aramaları için içten şükranlarımızı sunuyoruz."

İran Genelkurmay Başkanlığı, Nahçıvan Havalimanı’ndaki İHA saldırısıyla ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Tahran yönetimi, saldırının arkasında iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak isteyen Siyonist rejimin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu tür eylemlerin, Müslüman ülkelerin ilişkilerini bozmak için sahte Siyonist rejim tarafından gerçekleştirilmesinin bir geçmişi vardır. Bu eylem de doğrudan İran’ı hedef göstermek amacıyla söz konusu rejim tarafından yapılmıştır."