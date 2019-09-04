Azez'de art arda bombalı saldırılar

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Azez'de salı günü iki saldırı gerçekleşti.

İlk saldırı öğle saatlerinde düzenlendi. Motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi ölü. 11 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkânlar zarar görürdü. Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Akşam saatlerinde ise Azez ilçe merkezinde eski meclis binası karşısında cami ve yetimhane önünde ikinci bir saldırı düzenlendi. Aynı yöntemle, teröristlerce motosiklete yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güvenlik birimleri, art arda yapılan saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde de bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

ulusal.com.tr

