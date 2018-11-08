Türkiye sınırına 1 buçuk kilometre uzaklıktaki Azez'de üst üste iki bombalı saldırı düzenlendi. Saldırganların hedefleri arasında bir okul da vardı. 7 çocuk yaralandı.

Suriye'nin Azez ilçesinde peş peşe iki patlama meydana geldi. Saldırılarda 7 çocuk yaralandı.



İlk patlama Kilis'in hemen karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin Siccu köyünde oldu. Bombalı araç infilak ettirildi.



Düzenlenen saldırı sonrası Türkiye sınırına yaklaşık 1,5 km uzaklıkta meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.



Yetkililer, bir servis aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandalı mayın olduğunu bildirdi.



Hedefteki diğer nokta bir okuldu. Yine Azez'de El Endülüs okulu yanında bomba yerleştirilen araç patlatıldı.



Saldırı sonucunda okulun bazı camları kırıldı ve güvenlik duvarı çöktü. Kırılan cam parçaları sınıflardaki öğrencilere isabet etti. Yaralanan 7 çocuk hastaneye kaldırıldı.



Patlama anında dışarıda kimsenin olmaması can kaybını önledi.



ulusal.com.tr