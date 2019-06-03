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Azez'de terör saldırısı: 21 ölü

TSK'nın terör örgütü PKK/PYD'den temizlediği Suriye'nin Azez ilçesinde teravih namazı çıkışı bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirildi.

Azez'de terör saldırısı: 21 ölü

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi. 

Teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis'te tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #pyd #pkk #azez #tsk
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