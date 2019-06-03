Suriye'nin Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi.
Teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybetti.
Terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
ulusal.com.tr
TSK'nın terör örgütü PKK/PYD'den temizlediği Suriye'nin Azez ilçesinde teravih namazı çıkışı bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirildi.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısı düzenlendi.