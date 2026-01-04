Babası gözaltında işkenceyle öldürülmüştü: Delcy Rodríguez geçici devlet başkanı oldu

ABD’nin düzenlediği askerî operasyonun ardından Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırılmasıyla Venezuela’da yürütme yetkisi anayasa gereği Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’e geçti. Rodríguez, ilk açıklamasında Maduro’nun ülkenin tek meşru başkanı olduğunu vurguladı.

Babası gözaltında işkenceyle öldürülmüştü: Delcy Rodríguez geçici devlet başkanı oldu
ABD’nin Venezuela’da düzenlediği askerî operasyonun ardından Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırılmasıyla ülkede yürütme yetkisi, anayasa gereği Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez’e geçti. Caracas’tan gelen ilk resmi açıklamalar, Washington’un “işbirliği” mesajlarıyla açık bir çelişki ortaya koydu.

Rodríguez, devlet televizyonu VTV’den yaptığı ilk konuşmada ABD operasyonunu “uluslararası hukukun ve Venezuela’nın egemenliğinin açık ihlali” olarak niteledi. Açıklamasında, Washington’dan gelen mesajların aksine sert bir tutum ortaya koyan Rodríguez, şu ifadeleri kullandı:

“Venezuela hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak. Venezuela’nın tek bir devlet başkanı vardır, o da Nicolás Maduro Moros’tur.”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARIYLA ZIT

Rodríguez’in bu çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump’ın aynı gün yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarla örtüşmedi. Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Rodríguez ile temas kurduğunu belirterek, Venezuela yönetiminin Washington’un gerekli gördüğü adımlara “işbirliğine hazır” olduğu izlenimini vermişti.

Caracas’tan gelen ilk resmi mesajlar ise bu tabloyu boşa çıkardı. Rodríguez, Maduro’nun nerede tutulduğunun açıklanmasını ve hayatta olduklarına dair kanıt sunulmasını isterken, Latin Amerika ülkelerine de egemenlik ihlaline karşı ortak tutum çağrısı yaptı. 

DELCY RODRÍGUEZ KİMDİR?

56 yaşındaki Rodríguez, Caracas doğumlu ve Orta Venezuela Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. 

Kardeşi Jorge Rodríguez ile birlikte Chávez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulundu. 2013–2014 yıllarında İletişim Bakanı, 2014–2017 arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2017’de Kurucu Ulusal Meclis’in başına geçti. 2018’de başkan yardımcılığına atandı ve 2024’teki seçimlerin ardından başlayan üçüncü dönemde de bu görevini sürdürdü. 

Rodríguez’in dış müdahalelere karşı tavizsiz söylemi, kişisel geçmişiyle de yakından ilişkilendiriliyor. Babası Jorge Rodríguez Sr., 1970’li yıllarda solcu bir siyasetçi ve aktivistti. 1976 yılında gözaltındayken işkence sonucu hayatını kaybetti. 

