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Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı

Terör örgütü IŞİD' lideri Ebubekir el Bağdadi uzun bir aradan sonra görüntülendi. Bağdadi’nin elindeki sözde 'Vilayet dosyaları' dikkat çekti.

Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı

Terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, uzun bir aradan sonra yeniden ortaya çıktı. 

Hakkında sürekli olarak 'öldürüldü' haberleri çıkan Bağdadi, yeni videosunda öldürülen IŞİD'lilerin intikamının alınacağını söyledi. Videoda, Türkiye’nin aralarında bulunduğu 12 ülke veya bölgenin adı 'vilayet' olarak geçiyor.

Bağdadi, 21 Nisan'da Sri Lanka'da düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen bombalı saldırıları da övüyor. 

Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Bağdadi'nin Usame Bin Ladin tarzında oturmasına ve üzerindeki taktik yeleğe dikkat çekti. Ağar, bu yeleklerin özel güvenlik şirketlerinin sırtında 2003 işgaliyle birlikte coğrafyaya girdiğini, şarjör mühimmat teçhizat ve yaşam malzemelerini içine alabileceğini aktardı.

Bağdadi, en son 5 yıl önce Musul El Nuri el Kebir camisinde görüntülenmşti.




Terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelerken

Etiketler; #ışid #sri lanka
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