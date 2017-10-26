Bağdat, Barzani'yi köşeye sıkıştırdı. Bölünme referandumu ile ikinci İsrail'i kurma planı Bağdat'tan döndü. Peşmerge, Irak ordusu karşısında direnemiyor. Bölgedeki çatışmalar sürerken PKK/PYD'nin ikmal hattı da terörden temizleniyor. Suriye sınır kapıları ise Irak hükümetinin kontrolüne geçmeye başladı. Diğer taraftan IŞİD'in, Irak-Suriye sınırındaki son kalesi için de harekete geçildi.

PKK/PYD'ye ikmal hattı kesildi, IŞİD'in sınırdaki son kalesi için harekete geçildi. Irak ordusu, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını arttırdı. Hedefte, Peşmerge, PKK/PYD ve IŞİD var...



Irak ordusu kuzeye, Türkiye'ye doğru ilerliyor. Sınır kapılarını Peşmerge'den alan birlikler ticari ve askeri geçişlerin yapıldığı önemli karayollarını da Erbil'e kapattı.



Barzani ise köşeye sıkışmış durumda. Peşmerge sivil yerleşim yerlerini havanlarla vuruyor. Kerkük yakınlarındaki Türkmen kasabası Altınköprü'de de çatışmalar sürüyor.



Fırat Nehri üstündeki Zumar bölgesinde Irak güçleri ile peşmerge arasında çatışma çıktı. 8 peşmerge gözaltına alındı, silahlarına el konuldu. Fotoğraflarda peşmergelerin diz çökmüş halde sorgulandığı görüldü. Peşmergeler Irak ordusu tarafından ailelerine teslim edildi.



Zumar çevresine zırhlı birlikler sevk edildi. Haşdi Şabi ve Irak güçlerinin hedefinde, Fişhabur geçiş güzergahı var.



Öte yandan Musul'un kuzeybatısındaki Rabia Sınır Kapısı'nda tamamen kontrol sağlandı. Bu bölge Amerika'nın PKK'ya gönderdiği silahlar için ikmal hattıydı. Irak ordusu sınır kapısını alarak PKK'nın önemli bir ikmal hattını kesmiş oldu.



Irak, IŞİD'in kontrolündeki El Kaim kenti için de harekete geçti. Eğer burada kontrol sağlanırsa Suriye sınırı IŞİD'ten tamamen temizlenecek.



Türkiye ve Irak'lı askerlerin Habur’da yaptığı ortak tatbikat da sürüyor. Kısa sürede güçlerin birleşip, birlikte hareket etmesi bekleniyor.





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