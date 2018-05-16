Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi öldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bağdat emniyetinden Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinde bombalı kemer bulunan bir intihar eylemcisinin, başkentin kuzeyinde bulunan Tarimiye ilçesindeki bir taziye meclisinde kendini patlattığını söyledi.



Saldırı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını aktaran Halef, emniyet güçlerinin bölgeyi tamamen kapattığını, ölü ve yaralıları almak için ambulansların sevk edildiğini belirtti.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.