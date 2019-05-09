banner1005
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
İmamoğlu: YSK'nın kararı benim zihnimde...
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
İstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Bağdat'taki saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Bağdat'ta düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Bağdat'taki saldırıda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta aylardır devam eden istikrar ortamı sonrası düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusundaki Sadr bölgesine bağlı El-Cemile semtinde bulunan çarşıda bir intihar eylemcisi üzerindeki bombayı infilak ettirdi.

Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Daha önce yapılan açıklamada El-Cemile semtinde düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Bağdat'ta son aylarda terör ve saldırılardan uzak bir istikrar ortamı hakimdi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #bağdat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.