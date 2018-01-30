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Bağdat yönetiminin IKBY'ye yönelik yaptırımları

Irak Meclisi, IKBY bankalarına uygulanan yaptırımların kaldırılmasını onayladı

Bağdat yönetiminin IKBY'ye yönelik yaptırımları

 Irak'taki merkezi yönetim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) bankalara yaptırım kararını meclis oylamasıyla kaldırdı.

Mecliste çoğunluğa sahip Ulusal İttifakın milletvekili Ali es-Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY bankalarıyla mali işlemlerin durdurulması yönünde daha önce alınan karara artık ihtiyaç kalmadığı için Mecliste yapılan oylamada yaptırımların kaldırılması yönünde karar alındığını söyledi.

Irak Meclisi, 25 Eylül'de yapılan gayrimeşru referandumun ardından, IKBY'deki bankalara yönelik bir dizi yaptırım kararı almıştı. Merkez Bankası ise Ekim 2017'de, IKBY'deki 4 büyük bankaya döviz transferini durduracağını bildirmişti.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #ıkby #ırak
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