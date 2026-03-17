Bağdat'ta sıcak saatler: ABD Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA saldırısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi, 3 kamikaze İHA ile hedef alındı.

Hava savunma sistemleri İHA'lardan ikisini havada imha ederken, elçilik duvarına isabet eden bir diğer İHA yerleşke çevresinde yangına yol açtı.

Bölgede tansiyon yükselirken Irak makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.