Bağdat'ta sıcak saatler: ABD Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA saldırısı

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne 3 kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemlerince 2 İHA imha edilirken, elçilik duvarına isabet eden bir diğer İHA yerleşke çevresinde yangına yol açtı.

Toygu Ökçün
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi, 3 kamikaze İHA ile hedef alındı.

Hava savunma sistemleri İHA'lardan ikisini havada imha ederken, elçilik duvarına isabet eden bir diğer İHA yerleşke çevresinde yangına yol açtı.

Bölgede tansiyon yükselirken Irak makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

