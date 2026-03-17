Bağdat'ta sıcak saatler: ABD Büyükelçiliği'ne kamikaze İHA saldırısı
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne 3 kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemlerince 2 İHA imha edilirken, elçilik duvarına isabet eden bir diğer İHA yerleşke çevresinde yangına yol açtı.
Bölgede tansiyon yükselirken Irak makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı