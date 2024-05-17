Baharatlı cips yüzünden canından oldu

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.

Baharatlı cips yüzünden canından oldu
Editör: Yağmur Biçen
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü baharatlı tortilla cips yeme meydan okumasına katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

ACIYA BAĞLI KALBİ DURDU

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı meydan okumada, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.
ABD genelinde yaygın olan bu meydan okumaya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

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