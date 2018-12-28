banner1002
SGK'dan ilaç açıklaması
SGK'dan ilaç açıklaması
Hürriyet muhabirine FETÖ iddianamesi
Hürriyet muhabirine FETÖ iddianamesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Pakistan'dan FETÖ hamlesi
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

Bahreyn de Şam'da büyükelçilik açtı

Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suriye'de 7 yıldır kapalı haldeki büyükelçiliğini tekrar faaliyete geçirdiğini duyurdu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri Şam'daki Büyükelçiliği'ni tekrar açmıştı.

Bahreyn de Şam'da büyükelçilik açtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Körfez ülkesi Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Anadolu Ajansı Büyükelçiliğin faaliyetlerine başladığını duyurdu. 

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin yeniden görevine başladığı belirtildi. 

Bahreyn'in Suriye ile ilişkileri sürdürmek istediği belirtilen açıklamada iki ülke arasındaki uçuşların kesintisiz devam ettiği ifade edildi. 

Bahreyn, 2011'de ülkede olayların patlak vermesinin ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #şam
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.