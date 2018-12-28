Körfez ülkelerinden Bahreyn, Suriye'de 7 yıldır kapalı haldeki büyükelçiliğini tekrar faaliyete geçirdiğini duyurdu. Dün de Birleşik Arap Emirlikleri Şam'daki Büyükelçiliği'ni tekrar açmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Körfez ülkesi Bahreyn de 7 yıl sonra Suriye'nin başkenti Şam'da yeniden büyükelçiliğini yeniden açma kararı aldı. Anadolu Ajansı Büyükelçiliğin faaliyetlerine başladığını duyurdu.



Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğin yeniden görevine başladığı belirtildi.



Bahreyn'in Suriye ile ilişkileri sürdürmek istediği belirtilen açıklamada iki ülke arasındaki uçuşların kesintisiz devam ettiği ifade edildi.



Bahreyn, 2011'de ülkede olayların patlak vermesinin ardından Şam'daki büyükelçiliğini kapatmıştı.





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