Bahreyn Dışişleri Bakanı Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi'in korunması için atılması gereken doğru adım, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın üyeliğinin dondurulmasıdır" ifadesini kullandı.
Bahreyn'in, Katar'ın da içinde bulunduğu Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine katılmayacağını belirten Halife, Katar'ı, her geçen gün İran'a yaklaşmak ve yabancı güçleri getirmekle suçladı. Bahreyn Dışişleri Bakanı, bu durumun Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin güvenliği için tehlikeli adımlar olduğunu ileri sürdü.
Öte yandan Katar Emiri Temim Sani, ABD basınına konuştu. Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargosunu, "Rejim değişikliği istiyorlar. Bu çok açık" sözleriyle değerlendirdi. Katar Emiri, 'hiçbir şeyin onuları ve bağımsızlıklarının üzerinde olmadığını söyledi. El Cezire Televizyonu'nun kapatılması yönündeki taleplerle ilgili de konuşan Temim, " El Cezire'yi kapatmayacağız" dedi.
ulusal.com.tr