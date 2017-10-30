Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid Halife, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın, Körfez İşbirliği Konseyi üyeliğinin dondurulmasını istedi

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi'in korunması için atılması gereken doğru adım, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın üyeliğinin dondurulmasıdır" ifadesini kullandı.



Bahreyn'in, Katar'ın da içinde bulunduğu Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine katılmayacağını belirten Halife, Katar'ı, her geçen gün İran'a yaklaşmak ve yabancı güçleri getirmekle suçladı. Bahreyn Dışişleri Bakanı, bu durumun Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin güvenliği için tehlikeli adımlar olduğunu ileri sürdü.





Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in, Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti.Öte yandan Katar Emiri Temim Sani, ABD basınına konuştu. Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargosunu,dedi.