Bakan Fidan: "Bu savaşın müsebbibi İsrail'dir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Katarlı mevkidaşıyla yaptığı açıklamalarda hem İsrail’e hem İran’a yönelik mesajlar verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da Katarlı mevkidaşı ile birlikte kameraların karşısına geçti. Bölgedeki gerilim ve son saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan’ın açıklamalarında öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"İran'a yapılan saldırılar ne kadar yanlışsa İran'ın bölge ülkelerine saldırıları da bir o kadar yanlış. Bu saldırıların durması gerektiğini İranlı muhataplarımıza söylüyoruz. Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye kardeş Katar'ın her zaman yanındadır."

"Katar'la stratejik ortaklığımız büyüyor. Türkiye ve Katar iki kardeş ülkedir ve omuz omuza durmaktadır. İlişkilerimizi savunma sanayinde geliştirmeyi istiyoruz."

"Bölgemizi eşi benzeri görülmemiş bir krizin içine çeken bu savaşın müsebbibi malumunuz İsrail'dir."

"Biz hem Amerikalılarla hem İranlılarla konuşuyoruz ve nerede durduklarını anlamaya çalışıyoruz. Bütün dünya savaşın durmasını istiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil iran savaş hakan fidan
