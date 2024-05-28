Bakan Fidan, Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda yarın İspanya'ya gidiyor.

Bakan Fidan, Gazze görüşmeleri için İspanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın, Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldıktan sonra diplomatik heyeti davet ilettiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu kapsamda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte yarın Madrid'i ziyaret edeceği belirtildi.

Hakan Fidan'ın Madrid'teki temaslarında, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.

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# gazze # filistin # israil
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