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Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile de görüştü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Barzani'nin yemin törenine katılmak için Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, havalimanında Barzani ile görüştü.

MESRUR BARZANİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

IKBY Başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak için Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani'yle görüştü.

Çavuşoğlu'nun, Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #barzani
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