Bakanlık uyardı: "Cilt kanseri vakaları arttı. O saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının"

Sağlık Bakanlığı, güneşin zararlı etkilerinden korunma konusunda vatandaşları uyardı. Bozulan çevresel etkenlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini belirtti.

Bakanlık uyardı: "Cilt kanseri vakaları arttı. O saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının"
Editör: Haber Merkezi

 Vatandaşlardan, güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması, eğer çıkılacaksa da güneşten koruyacak krem ve giysilerin kullanılması istendi.

Güneşin zararlı etkilerinin yol açtığı en önemli sorunların başında cilt kanseri geliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan tam da bu konuda uyarı geldi.

Bakanlık, bozulan çevresel etkenlerin de etkisiyle son yıllarda cilt kanserlerinde artış gözlenebileceğini bildirdi. Cilt kanserleri başlıca 3 türde görülüyor. En yaygın türleri, genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde oluşuyor. Melanom ise cilt kanserlerinin en tehlikeli türü olarak biliniyor.

Erken teşhis cilt kanserinde de hayati önem taşıyor. Vatandaşlara ciltlerini düzenli kontrol etme alışkanlığı geliştirmesi öneriliyor.

Ciltte yeni leke, mevcut çil veya benlerde değişiklikler olduğunun fark edilmesi durumunda doktora başvurulması uyarısı yapılıyor.

Vücuttaki benler genellikle zararsız ancak bu benlerden birinin farklı görünmesi veya 25 yaşından sonra yeni bir benin ortaya çıkması durumunda doktora başvurulması gerekiyor.

Cilt kanserinden korunmak için güneşe maruz kalma süresinin azaltılması gerekiyor. Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Eğer çıkılması gerekiyorsa da, açık kalan deri bölgelerine, güneşe çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu krem sürülmeli ve bu 2-3 saatte bir tekrarlanmalı.

Sık dokunmuş giysiler, geniş kenarlı şapkalar ve UV korumalı gözlükler kullanılması öneriliyor. Gölge, güneşten korunmanın en basit ve etkili yollarından biri. Bu nedenle gölgede durulması öneriliyor.

Vatandaşların bu önlemleri alıp özellikle yaz aylarında güneşten korunarak, cilt kanseri riskini önemli ölçüde azaltacağı belirtiliyor.

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# cilt kanseri # bakanlık
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