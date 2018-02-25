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Bakıri, Suriye’de ilan edilen 30 günlük ateşkes kararıyla ilgili soruları yanıtladı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Suriye'de ateşkesin batı cephesi ve terörist destekçilerinin ısrarıyla ilan edildiğini söyledi. Bakıri "Suriye’de istikrar ve huzuru istemeyenler teröristleri destekleyip korumak için ateşkes yapmak istediler" ifadelerini kullandı.

Bakıri, Suriye’de ilan edilen 30 günlük ateşkes kararıyla ilgili soruları yanıtladı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Suriye’de ilan edilen 30 günlük ateşkes kararıyla ilgili soruları yanıtladı.

Karara tepki gösteren Bakıri, batı cephesi ve teröristlerin destekçilerinin ısrarıyla ateşkes kararı alındığını savundu.

Sözlerine "Geçmişte olduğu gibi" diye devam eden Bakıri, "Suriye’nin istikrarını ve huzurunu istemeyenler, Suriye ordusunun Şam’ın etrafını teröristlerden temizlemeye başladığı bir zamanda, teröristleri destekleyip korumak için ateşkes yapmak istediklerini söylediler." dedi.

"Suriye ile dostları İran ve Rusya’nın işbirliği ile bu kararnamede karşı tarafın istekleri azaltılmıştır." diyen İran Genelkurmay Başkanı "Suriye ordusunun güvenliğini sağlamak için teröristleri temizlemede kararlı olduğunu" vurguladı.

El-Nusra gibi terörist gruplarla savaşın devam edeceğini belirten Bakıri "Şimdilik halkın güvenliği için ateşkesi koruduklarını ancak gelecek birkaç ay içinde Suriye topraklarının tamamının teröristlerden temizleneceğini" ifade etti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #iran
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