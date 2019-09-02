ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de büyük yangın: 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti
ABD'de bilanço ağırlaşıyor
ABD'de bilanço ağırlaşıyor
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
Art arda korkunç kazalar! Çok sayıda yaralı var
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı

Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.

Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat öncesinde düzenlenen toplantıda üç ülkenin milli marşları çalındı, "toprak bütünlükleri için hayatını kaybeden askerlerin anısına" saygı duruşunda bulunuldu.

Tatbikatta, üç ülkenin askeri birimleri ve ilgili devlet kurumlarının temsilcileri bölgesel ekonomik projelerin korunmasına yönelik görevler icra edecek.

Eternity-2019 ismi verilen tatbikat 6 Eylül'e kadar sürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #tatbikat #Eternity-2019 #Azerbaycan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.