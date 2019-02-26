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Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta

Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Azerbaycan'da düzenlenen törenlerle anıldı. Azadlık Meydanında toplanan on binler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ana Feryadı Anıtı'na yürüdü

Bakü'de onbinler Hocalı için sokakta

27 yıl önce Azerbaycan'ın Ermenistan sınırındaki Hocalı köyünde yaşanan katliamın acıları hâlâ taze.

Ermenistan güçleri tarafından 613 yurttaşı için onbinlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü. Kalabalık Azadlık Meydanı'nda toplandı, Ana Feryadı Anıtı'na yürüdü.

Başkent Bakü sokaklarındaki yürüyüşün en önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkânı vardı.

Ellerinde Azerbaycan bayrakları, katledilenlerin fotoğraflarını taşıyanlar Ana Feryadı Anıtı karanfiller bıraktı. Katliama tanık olanlar, yakınlarını kaybedenler gözyaşlarını tutumadı.

Yürüyüşe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da katıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hocalı #katliam #Bakü #Azerbaycan
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