Bakü'de mutlaka görülmesi gereken yerler
Azerbeycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü, son yıllarda dünyanın turizm merkezleri arasında yerini almaktadır. Şehir'de pek çok turistik yer bulunmaktadır. Azerbeycan '2022 Eurovision' şarkı yarışmasına ev sahipliği yaptıktan sonra büyük ilgi gördü.
BAKÜ GANİMETLER MÜZESİ
Müze parkta 300'den fazla teçhizat, 150'ye yakın ağır ve zırhlı araç ile imha edilen savunma ve top sistemleri sergileniyor.
5 hektarlık araziye kurulan alanda Ermenistan ordusuna ait iki binden fazla askeri aracın plakasından hazırlanan "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı da dikkati çekiyor
Kaynak: TRT Haber
BAKÜ ŞİRVANŞAHLAR SARAYI
15. yüzyıldan kalma Şirvanşahlar sarayı, Bakü'nün en eski özelliklerinden biri olarak kabul edilir. 2000 yılında UNESCO'ya tescil edilmiş ve dünya mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. İçerişehir denilen bölgede yer alan saraya giden yol oldukça kolay.
1501'de Bakü'nün Safevi hanedanı tarafından fethinden sonra saray harabeye döndü. Daha sonra restore edilmiş ve bugün Bakü'ye akın eden turistlerin en popüler yerlerinden biri haline gelmiştir.
Sarayın hemen hemen her yerinde İslam alametlerine rastlamak mümkündür.
BAKÜ ATEŞGAHI
Bakü şehrine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ateşgah Tapınağı, dünyada ateşin kaynağı olarak biliniyor. Tarihi 18. yüzyıla kadar dayanmaktadır. Burası o zamanlar Zerdüştler ve Hindular tarafından kullanılıyordu.
Bazı uzmanlara göre burası Arapların İran'a saldırmasından sonra yıkıldı ve daha sonra restore edildi.
Ateşgah Tapınağı, 1988 yılında UNESCO tarafından tescil edilmiştir. Her yıl dünyanın farklı yerlerinden binlerce turist burayı ziyaret ediyor. (worldmedia.az)
BAKÜ HAYDAR ALİYEV MÜZESİ
Haydar Aliyev Merkezi, ünlü mimar Zaha Hadid'in tasarımına göre inşa edildi. 2014 yılında en iyi mimari eser ödülüne layık görülmüştür.
Merkezde sanat galerisi, konser salonu, kütüphane ve restoran bulunmaktadır. Burada zeminden tavana kadar gerçek hat sanatına tanık oluyorsunuz.