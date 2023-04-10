Bakü'de mutlaka görülmesi gereken yerler

BAKÜ ŞİRVANŞAHLAR SARAYI

15. yüzyıldan kalma Şirvanşahlar sarayı, Bakü'nün en eski özelliklerinden biri olarak kabul edilir. 2000 yılında UNESCO'ya tescil edilmiş ve dünya mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilmiştir. İçerişehir denilen bölgede yer alan saraya giden yol oldukça kolay.

1501'de Bakü'nün Safevi hanedanı tarafından fethinden sonra saray harabeye döndü. Daha sonra restore edilmiş ve bugün Bakü'ye akın eden turistlerin en popüler yerlerinden biri haline gelmiştir.

Sarayın hemen hemen her yerinde İslam alametlerine rastlamak mümkündür.