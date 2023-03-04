Bakü'de silahlı saldırı: İşte o görüntüler

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatai ilçesindeki marketin girişinde yer alan ATM'ye para transferi gerçekleştirildiği sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği'nden (TABİB) yapılan açıklamada da saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.