Bakü'de silahlı saldırı: İşte o görüntüler
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ATM'ye para transferi yapıldığı sırada gerçekleştirilen silahlı soygunda bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı...
Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatai ilçesindeki marketin girişinde yer alan ATM'ye para transferi gerçekleştirildiği sırada kimliği henüz belirlenmeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.
Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği'nden (TABİB) yapılan açıklamada da saldırıda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi.
Bakü'de silahlı saldırı!— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 4, 2023
• O sırada kamera kayıttaydı: İşte o görüntüler pic.twitter.com/plA07aLGZE
Kaynak: Anadolu AjansıMaduro'dan ABD'ye tepki ABD Başkanı Biden'da kanserli hücre tespit edildi Çin'den ABD'ye teknoloji golü Ukraynalı grup Rus köyüne saldırdı