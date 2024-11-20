Baltık Denizi'nde kablo kopmaları: Sabotaj şüphesi

Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya ve İsveç ile Litvanya arasında bağlantı kuran deniz altı telekomünikasyon kablolarının koptuğu, olayla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
Baltık Denizi'nde kablo kopmaları: Sabotaj şüphesi
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Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Almanya'yı bağlayan C-Lion1 deniz altı kablosu hasar gördü. Fin telekomünikasyon şirketi Cinia, kopmanın sistem arızasına yol açtığını ve onarım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Uzunluğu 1173 kilometre olan kablo, Finlandiya'dan Orta Avrupa'ya tek doğrudan bağlantı sağlıyor.

İSVEÇ-LİTVANYA BAĞLANTISINDA SORUN

İsveç ile Litvanya arasındaki bir iletişim kablosunda da fiziksel hasar tespit edildi. Telia şirketi, yaşanan arıza nedeniyle askeri ve sivil yetkililerle iletişimde olduklarını açıkladı.

SABOTAJ İHTİMALİ GÜNDEMDE

Almanya ve Finlandiya’dan yapılan açıklamalarda, olayın bir "hibrit savaş" eylemi olabileceği vurgulandı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’nın parmağı olabileceği yönünde şüphelerin güçlü olduğunu belirtti ve kazara kopma ihtimalini dışladı.

DİJİTAL GÜVENLİK ENDİŞESİ

Finlandiya Siber Güvenlik Merkezi, kopmanın sebebinin hava koşulları, deniz trafiği veya kasıtlı bir eylem olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, bu tür hasarların, daha büyük çaplı bir eylemin denemesi olabileceğine dikkat çekiyor.

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Olay, Rusya'nın Ukrayna savaşındaki saldırgan tutumuyla ilişkilendirilirken, bölgedeki kritik altyapıların korunmasına yönelik endişeler artıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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