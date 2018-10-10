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Bangladeş'te bakanlara idam cezası

Bangladeş'te 2004'te muhalefet partisinin seçim mitinginde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili dava sonuçlandı. Aralarında dönemin İçişlerinden sorumlu devlet bakanının da bulunduğu 19 kişinin asılarak idam edilmesine karar verildi.

Bangladeş'te bakanlara idam cezası

Bangladeş'te 2004 yılında ana muhalefetteki Halk Birliği Partisi'nin mitingine el bombasıyla saldırı düzenlenmişti. Başkent Dakka'da düzenlenen saldırıda 24 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Şimdiki Başbakan Şeyh Hasina, binlerce taraftarına seslenirken meydana gelen patlama sonrasında duyma yetisini büyük ölçüde kaybetmişti.

Duruşma geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. O dönem iktidarda olan Bangladeş Ulusal Partisi'nin Londra'da yaşayan Başkanı Tarık Rahman, gıyabında müebbet hapse mahkum edildi.

Aralarında içişlerinden sorumlu eski Devlet Bakanı Lutfozzaman Babar ve bir bakan yardımcısı da idam cezasına çarptırıldı.

Bangladeş Ulusal Partisi, mahkemenin kararını, "parti liderlerinin imajını yıkmayı amaçlayan siyasi bir karar" diye niteledi.

Parti başkanı Tarık Rahman'ın annesi, eski BNP lideri Halide Ziya da, Şubat'ta yolsuzluk suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Halide Ziya, 2009'da başbakan olan Hasina'nın en büyük siyasi rakiplerinden biriydi.

İdam kararlarının 30 gün içinde temyiz edilebileceği açıklandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #bangladeş
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