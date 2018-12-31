Güney Asya ülkesi Bangladeş'te pazar günü genel seçimler düzenlendi. Seçimleri iktidardaki Avama Partisi kazandı. Gece iktidar ve muhalefet partisi yanlıları arasında çıkan çatışmalarda ise 17 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te yapılan 11. genel seçimi, iktidardaki Avami Birliği öncülüğündeki Büyük İttifak kazandı.



Hindistan ile Burma arasında Güney Asya'da bulunan Bangladeş'te pazar günü yapılan genel seçimlerde Şeyh Hasina zaferle ayrıldı.



Sonuçlar henüz kesinleşmese de Büyük İttifak'ın öncüsü Avami Birliğinin üçüncü dönemde de Bangladeş'te hükümeti kuracağı belli oldu.



Muhalefetteki BNP'nin öncülük ettiği Ulusal Birlik İttifakı'nın lideri Kemal Hüseyin, seçimleri "gülünç" diye tanımlayarak her türlü sonucu reddedeceklerini açıkladı.



Ülkede bugün yapılan seçimlerle ilgili olarak birçok şiddet olayı yaşandı. Bangladeş'in 13 bölgesinde seçimle ilgili, çoğu iktidar ve muhalefet partisi destekçileri arasında çıkan çatışmalarda, geceden bu yana 17 kişi hayatını kaybetti.



Şiddet olaylarında ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı, 8 kişi ise gözaltına alındı.







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