Bangladeş'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



"The Daily Star" gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilisi Abul Kalam Azad, Feni bölgesinin Daganbhuiyan alt bölgesinde (upazila), motosiklete çarpan otobüsün hendeğe devrilmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.



Azad, otobüs şoförünün hayatını kaybettiği kazada, yaralananlar arasında 3 motosikletlinin de bulunduğunu kaydetti.