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Bangladeş'te otobüs kazası: 7 ölü, 20 yaralı

 Bangladeş'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Bangladeş'te otobüs kazası: 7 ölü, 20 yaralı

 Bangladeş'te bir otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

"The Daily Star" gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilisi Abul Kalam Azad, Feni bölgesinin Daganbhuiyan alt bölgesinde (upazila), motosiklete çarpan otobüsün hendeğe devrilmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Azad, otobüs şoförünün hayatını kaybettiği kazada, yaralananlar arasında 3 motosikletlinin de bulunduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Otobüs Kazası #bangladeş #7 ölü #20 yaralı
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