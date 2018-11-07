İspanya ve Fransa'da bugün bomba paniği yaşandı. İstasyonlar ve hastaneler boşaltıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Can ve mal kaybı yaşanmadan güvenlik yeniden sağlandı.

İspanya'da saat sabah 8.00 sıralarıydı...



Barcelona'nın Sants istasyonundan Madrid'e giden bir kadının bavulunda el bombasına benzer bir cisim tespit edildi.



Polis derhal güvenlik alarmı verdi. İspanya'nın Madrid ve Barcelona tren istasyonları tahliye edildi.



Ardından Sants istasyonuna gelen bomba imha ekipleri, el bombasına benzeyen cismin kemer tokası olduğunu tespit etti. İstasyonlar kısa bir süre sonra tekrar hizmet vermeye başladı.



Benzer vaka Fransa'da da yaşandı.



Fransa'nın kuzeyinde yer alan Dunkirk kentinde bir kadın hastaneye bombalı saldırı yapacağını söyledi. Bombalı saldırı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.



Hastaneye çıkan tüm yollar kapatıldı ve bölge boşaltıldı.



Üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen kadın operasyonla yakalandı.



ulusal.com.tr