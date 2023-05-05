Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço çaldı

Dünyanın en ünlü rock gruplarından birisi olan İngiliz grup Arctic Monkeys, Norveç'te verdiği konserde Barış Manço'nun bir şarkısını çaldı.

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Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço çaldı - Resim: 1 1 3

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de de konser veren İngiliz rock müzik grubu Arctic Monkeys, Avrupa'daki konserlerine devam ediyor. 

Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço çaldı - Resim: 2 2 3

Oslo'da hayranlarıyla bir araya gelen Arctic Monkeys, sahneye çıkmadan önce dinleyicilere Barış Manço dinletti. Grup, konser öncesi "Halhal" şarkısını çaldı.

Arctic Monkeys Oslo konserinde Barış Manço çaldı - Resim: 3 3 3

Yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğu konser alanında olan Türk dinleyiciler,  Manço'nun şarkısının çaldığı anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kaynak: Ntv.com.tr