Bariyersiz geçitte katliam gibi kaza! Yolcu treni kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya'nın batısında yer alan Wielkopolska bölgesindeki Rogoźno kasabası yakınlarında ölümcül bir trafik kazası meydana geldi. Kasabayı bölge başkenti Poznań'a bağlayan demiryolu hattı üzerinde, yakındaki Garbatka köyünde bulunan bariyersiz bir demiryolu geçidinde yolcu treni ile bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tren kısa süre sonra raydan çıkarken, kazaya karışan kamyon alev aldı.

Polis sözcüsü Krzysztof Polzin, yaşananları "ciddi bir kaza" olarak nitelendirdi. Kamu yayın kuruluşu TVP Info'ya sürece dair resmi bilgilendirmede bulunan Polzin, "Rogoźno'dan Poznań'a giden bir tren, hemzemin geçitte bir kamyonla çarpıştı. Sürücü hayatını kaybetti" dedi. Sözcü ayrıca bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

BÖLGEYE HAVA AMBULANSI VE 14 İTFAİYE BİRİMİ SEVK EDİLDİ

Acil servis ekipleri ihbar üzerine hızla kaza mahalline yönlendirildi. Kurtarma operasyonu kapsamında olay yerine tam 14 itfaiye birimi, altı ambulans ekibi ve bir hava ambulansı helikopteri sevk edildi.

"ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Yerel itfaiyenin sözcüsü Marcin Halasz da TVP Info'ya yaptığı açıklamada kazanın bilançosunu paylaştı. Çarpışmanın hemen ardından kamyonun alev aldığını ve trenin raydan çıktığını belirten Halasz, "Araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kazada trende seyahat eden birkaç yolcu da hafif şekilde yaralandı. İtfaiye sözcüsü Halasz'ın aktardığı bilgilere göre, durumu değerlendirilen yaralılardan bir kişinin hastaneye kaldırılması beklenirken, diğer yaralı yolcuların hastaneye yatırılmasına gerek duyulması olası görünmüyor.