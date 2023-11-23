Barrera Filistin'e Destek Olduğu İçin Kovulmuştu! Jenna Ortega da Çığlık Filminden Ayrıldı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek Filistin'e desteğini açıklayan Çığlık filminin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, "antisemitik" olduğu gerekçesiyle filmin kadrosundan çıkartılmıştı. Barrera'nın kadrodan çıkartılması sonrası bir ayrılma haberi de Janna Ortega'dan geldi. Janna Ortega'nın Çığlık 7 filminin kadrodan ayrılmasının gerekçesi olarak Netflix'te yayınlanan Wednesday dizinin çekim takviminin uyuşmaması olduğunu belirtti. Ortega'nın Barrera'nın kovulmasından bir gün sonra bu kararı alması, açıklamanın inandırıcı bulunmamasına neden oldu. Ortega ayrıca İnstagram hesabından Filistin için bağış toplayan bir kuruluş linkini paylaştı.

Barrera'dan Kovulma Sonrası İlk Açıklama

Meksikalı oyuncu, kovulmasının ardından, Instagram hesabından bir açıklama paylaştı. Barrera, açıklamasında antisemitizm ve Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) kınadığını vurgulayarak şunları belirtti: