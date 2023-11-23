Barrera Filistin'e Destek Olduğu İçin Kovulmuştu! Jenna Ortega da Çığlık Filminden Ayrıldı
Filistin'e destek paylaşımlarından sonra Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkartılan Melissa Barrera'nın ardından, filmin bir diğer yıldızı Jenna Ortega'nın filmin kadrosundan çıktığı açıklandı. Ortega'nın takvim uyuşmazlığı yüzünden filmden ayrıldığı belirtilse de zamanlama manidar bulundu.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek Filistin'e desteğini açıklayan Çığlık filminin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, "antisemitik" olduğu gerekçesiyle filmin kadrosundan çıkartılmıştı. Barrera'nın kadrodan çıkartılması sonrası bir ayrılma haberi de Janna Ortega'dan geldi. Janna Ortega'nın Çığlık 7 filminin kadrodan ayrılmasının gerekçesi olarak Netflix'te yayınlanan Wednesday dizinin çekim takviminin uyuşmaması olduğunu belirtti. Ortega'nın Barrera'nın kovulmasından bir gün sonra bu kararı alması, açıklamanın inandırıcı bulunmamasına neden oldu. Ortega ayrıca İnstagram hesabından Filistin için bağış toplayan bir kuruluş linkini paylaştı.
Barrera'dan Kovulma Sonrası İlk Açıklama
Meksikalı oyuncu, kovulmasının ardından, Instagram hesabından bir açıklama paylaştı. Barrera, açıklamasında antisemitizm ve Müslüman karşıtlığını (İslamofobi) kınadığını vurgulayarak şunları belirtti:
- Bu dünyadaki her insan, din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun, eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor" dedi. Barrera, "Hiçbir yönetim organının eleştirinin üzerinde olmaması gerektiğine" inandığını bildirerek, "Sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu, önemsediğim konular hakkında farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil.