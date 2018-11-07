Barselona polisi, kentin ana istasyonunda iki treni bomba şüphesiyle tahliye etti.

Barselona polisi kentin ana istasyonundaki iki treni bomba şüphesiyle tahliye etti.



İspanyol emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Sants de Barcelona tren istasyonundaki iki trende bulunan yolcuların tahliye edilmesinin ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.



Yetkililer, boşaltılan trenlerin 3 ve 4 numaralı hatlardaki hızlı trenler olduğunu duyurdu.



MADRİD'TE DE İSTASYON BOŞALTILDI



Barselona'nın ardından başkent Madrid'teki Atocha İstasyonu da boşaltıldı