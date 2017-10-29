Barzani 1 Kasım’da görevi bırakmaya hazırlanıyor
Barzani 1 Kasım’da görevi bırakmaya hazırlanıyor
Putin'den 29 Ekim telefonu
Putin'den 29 Ekim telefonu
CANLI YAYINDAYIZ - Atatürk Gençliği, istiklâl yolunda
CANLI YAYINDAYIZ - Atatürk Gençliği, istiklâl yolunda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "erken seçim" açıklaması

Barzani 1 Kasım’da görevi bırakmaya hazırlanıyor

Irak anayasası ile bölge ülkelerinin tepkilerini hiçe sayarak korsan bağımsızlık referandumu yapan Mesut Barzani, istifaya hazırlanıyor. Görev süresi 2013’te ve 2015'te 2 kez uzatılan Barzani'nin 1 Kasım’da görevi bırakacağı açıklandı.

Barzani 1 Kasım’da görevi bırakmaya hazırlanıyor

Barzani 1 Kasım’da görevi bırakmaya hazırlanıyor.

Açıklama Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami'den geldi.

Hawrami twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesud Barzani’nin 1 Kasım itibariyle sona erecek başkanlık süresini uzatmayacağını duyurdu. Barzani bu amaçla IKBY Parlamentosuna bir mektup da gönderdi.

Barzani’nin iki dönem başkanlık yaptıktan sonra yerel parlamento tarafından 2013 ve 2015 yıllarında görev süresi 2’şer yıl olmak üzere 4 yıl uzatılmıştı.


Yerel Parlamentonun Başkan Yardımcısı Cafer Eminki, Barzani’nin mektubta “Başkanlık yetkilerini Parlamento ve yerel hükümeti arasında bölüştürülmesini” istediğini belirtti.

Barzani'nin, 7 Haziran'da bazı siyasi partilerle yaptığı toplantıda milletvekiliği ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım'da yapılmasına karar verilmişti. Ancak Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından seçimler ertelenmişti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #mesut barzani
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Ölümsüzlük meyvesi' için bakanlık harekete geçti
Sonraki Haber
TSK'dan 29 Ekim sürprizi: Atatürk'ün katıldığı son törenin görüntüleri yayınlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.