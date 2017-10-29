Irak anayasası ile bölge ülkelerinin tepkilerini hiçe sayarak korsan bağımsızlık referandumu yapan Mesut Barzani, istifaya hazırlanıyor. Görev süresi 2013’te ve 2015'te 2 kez uzatılan Barzani'nin 1 Kasım’da görevi bırakacağı açıklandı.

Barzani 1 Kasım’da görevi bırakmaya hazırlanıyor.



Açıklama Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami'den geldi.



Hawrami twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesud Barzani’nin 1 Kasım itibariyle sona erecek başkanlık süresini uzatmayacağını duyurdu. Barzani bu amaçla IKBY Parlamentosuna bir mektup da gönderdi.



Barzani’nin iki dönem başkanlık yaptıktan sonra yerel parlamento tarafından 2013 ve 2015 yıllarında görev süresi 2’şer yıl olmak üzere 4 yıl uzatılmıştı.



Yerel Parlamentonun Başkan Yardımcısı Cafer Eminki, Barzani’nin mektubta “Başkanlık yetkilerini Parlamento ve yerel hükümeti arasında bölüştürülmesini” istediğini belirtti.Barzani'nin, 7 Haziran'da bazı siyasi partilerle yaptığı toplantıda milletvekiliği ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım'da yapılmasına karar verilmişti. Ancak Kerkük vilayetinin Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesinin ardından seçimler ertelenmişti.