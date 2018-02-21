Barzani yönetimi giderek güç kaybediyor. Daha önce havalimanlarında merkezi yönetimin varlığını kabul etmeyen Barzani geri adım attı. Irak Başbakanı İbadi, artık Barzani bölgelerindeki havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunacağını ve yakında uluslararası uçuşların başlayacağını açıkladı.

Başarısız bölücü refarandumu sonrasında Barzani yönetimi bölgedeki kontrolünü kaybetmek üzere.



Bağdat, Erbil üzerindeki hakimeyetini arttırmak için yeni bir adım attı. Irak Bölgesel Yönetimi'ne ait havalimanlarında artık Irak merkezi hükümetinin askeri güçleri de yer alacak.



Daha önce havalimanlarında merkezi yönetimin varlığını kabul etmeyen Barzani yönetimi Bağdat'ın şartlarını kabul etti.



Irak Başbakanı İbadi, havalimanları, sınır kapılarının kontrolü ve askıda bulunan diğer konular hakkında süren müzakerelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı.



Irak Başbakanı, Kerkük'te Türkmenlere yönelik suikastler ilgili sorulara da cevap verdi. İbadi, Kerkük'teki tüm bileşenlerin güvenliğini koruma sorumlulukları olduğunu belirtti, suikast eylemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.





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