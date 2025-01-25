Barzani'den Suriye'de federasyon önerisi

HTŞ’nin yönetimindeki Suriye’de, PKK/YPG’nin işgali altındaki bölgelerin geleceği belirsizliğini koruyor.



ABD, Şam karşısında elini güçlendirmek için bölgedeki muhalif Kürtleri, PKK ile birleştirme girişimlerine hız verdi. KDP Lideri Mesut Barzani de bu görüşmelerde arabuluculuk rolü üstlenmiş durumda…



Hem HTŞ hem de PKK/YPG ile görüşmeler yapan Mesut Barzani, temaslarını Erbil merkezli Şems TV’ye değerlendirdi. PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Barzani, Abdi’ye, Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkından taviz vermemesini önerdiğini söyledi.

“ROJAVA’NIN STATÜSÜ KONUSU KÜRTLERE BIRAKILMALI”

Şam ile görüşmelerde görünen o ki ortak noktalar kadar çelişkili noktalar da var. Abdi’ye Suriye'de Kürt söyleminin birleştirilmesi yönünde adımlar atmasını önerdim. Ayrıca kendi kaderlerini kendilerinin tayin etme haklarına kimsenin müdahalesine izin vermemesini tavsiye ettim.



Barzani, “yeni Suriye yönetiminden Kürtlerin bölgedeki özel statüsünü anlamasını talep ediyoruz” dedi. Rojjava’nın statüsü konusunun Kürtlerin kararına bırakılmasını istedi.



Şam’a federasyon önerisi yapan KDP Lideri Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Suriye için model olabileceğini savundu.