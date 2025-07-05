Başarılı oyuncu kansere yenik düştü

Mart ayında Austin Teksas'ta rol aldığı The Surfer filminin galasında görüntülenen McMahon, 56 yaşındaydı.



McMahon'ın karısı Kelly acı haberi duyurduğu açıklamasında "Sevgili kocam Julian McMahon'un kanseri yenmek için verdiği cesurca bir çabanın ardından huzur içinde hayata veda ettiğini tüm dünyayla paylaşmam istiyorum" sözlerine yer verdi.

"Julian hayatı sevdi. Ailesini, arkadaşlarını sevdi. İşini ve hayranlarını sevdi. En büyük dileği mümkün olduğunca çok insanın hayatına neşe getirmekti."

Deadwood adlı yapımla Drama dalında en iyi erkek oyuncu Altın Küre’sine aday gösterilen McMahon, aynı zamanda FBI: Most Wanted dizisinde de önemli bir rolle yer aldı.

En son Nicolas Cage ile birlikte The Surfer adlı filmde rol alan Julian McMahon, performansıyla dikkat çekmişti.



