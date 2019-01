İngiltere’de Theresa May başkanlığındaki hükümetin Avrupa Birliği ile yaptığı ayrılık anlaşması Avam Kamarası’nda reddedildi. 202’ye karşı 432 oyla reddedilen anlaşma Başbakan Theresa May’in de koltuğunu sallandırıyor. May adına büyük bir bozgun olarak değerlendirilen bu sonuç, erken genel seçim çağrılarını beraberinde getirdi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma anlaşması reddedildi, çanlar Başbakan Theresa May için çalmaya başladı.



Theresa May başkanlığındaki hükümetin, Avrupa Birliği ile imzaladığı ayrılık anlaşmasının Avam Kamarası’nda reddedilmesi, Ada’da büyük bir kaosa neden oldu.



Başbakan May’in liderliğindeki muhafazakâr partinin ciddi bir fire verdiği oylamada, anlaşma 202’ye karşı 432 oyla reddedildi.



Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri olarak görev yapan Jeremy Corbyn, anlaşmanın reddedilmesinin erken genel seçimin işareti olduğunu vurguladı.



Ulusal Kanal’ın Muhafazakâr Parti’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Başbakan Theresa May’in önümüzdeki süreçte liderlikten çekilmesi gündemde.



Hem Muhafazakar Parti içindeki muhalefetten hem de parlamentoda grubuna hakim olamamaktan rahatsız olan May’in, Meclis’te yapılacak güvenoyu oylamasında istediğini alamazsa istifa edeceği tahmin ediliyor.



Theresa May hükümetinin hazırladığı Brexit anlaşmasında en çok tepki çeken unsur, AB'den ayrılmanın ardından Kuzey İrlanda'nın statüsünün ne olacağı konusuydu.



Anlaşmazlık yaratan madde, İngiltere'nin bir parçası olan Kuzey İrlanda bölgesinin, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında “sınır ve gümrük kontrolü olmamasını” öngörüyordu.



Başbakan Theresa May, yaptığı son açıklamada, anlaşmada sıkıntı oluşturan maddenin, alternatif bir çıkış planı olması durumunda gündeme alınacağını, Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacağını söyledi.



Ulusal Kanal’a Bretix sonrası özel demeç veren İrlanda’nın Ankara Büyükelçisi Brendan Ward, Kuzey İrlanda halkının yanında olduklarını, gerekirse İrlanda adasının bütünleşebileceğini söylemişti.



Birleşik Krallık’a bağlı bölgeler olan İskoçya ve Kuzey İrlanda’da halkın büyük kısmı AB’de kalmak istiyor.





Haber: Ali Yağız Baltacı

ulusal.com.tr