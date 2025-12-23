Başıboş köpek krizi: 11 ayda 19 binden fazla hayvan itlaf edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokak köpeği sorunu korkutucu boyutlara ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başıboş köpek krizi: 11 ayda 19 binden fazla hayvan itlaf edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Bağdat Belediyesi, başıboş köpek popülasyonundaki hızlı artış ve toplum sağlığına yönelik tehditler nedeniyle harekete geçti.

Bağdat Belediyesi Sözcüsü Uday el-Cendil, 1 Ocak ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda 19 binden fazla başıboş köpeğin itlaf edildiğini açıkladı. Operasyonların İçişleri Bakanlığı ve Veterinerlik Dairesi ile tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten El-Cendil, sahada uzman nişancıların görevlendirildiğini ve uygulama esnasında Veterinerlik Dairesi temsilcilerinin hazır bulunduğunu kaydetti.

Neredeyse her gün devam eden çalışmaların detaylarını paylaşan El-Cendil, itlaf edilen köpeklerin rastgele bırakılmadığını sağlık ve çevre kurallarına uygun şekilde toplandığını ve başkentin Nehravan bölgelerinde bulunan katı atık tesislerine nakledildiğini bildirdi.

BİR KURYE HAYATINI KAYBETTİ

Bağdat'ta kuryelik yapan 36 yaşındaki Hamza Barani Şemşir, kuduz bir köpeğin ısırması sonucu hayatını kaybetti. Şemşir’in ailesi, talihsiz kuryenin ısırılma vakasının ardından gerekli tedavileri aldığını ancak olaydan 40 gün sonra semptom göstermeye başladığını ifade etti. Ailenin verdiği bilgiye göre Şemşir, ölmeden önceki son günlerinde yemek yemeyi kesti ve kuduzun tipik belirtisi olan su korkusu nedeniyle su gördüğünde histerik nöbetler geçirdi.

Adana’da bisikletli çocuğun ölümüne ilişkin dava başladı: Sanık hakim karşısındaAdana’da bisikletli çocuğun ölümüne ilişkin dava başladı: Sanık hakim karşısındaYurt
Yılın son derbisinde kadrolar dağıldı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta toplam 19 eksik, işte yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerYılın son derbisinde kadrolar dağıldı: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta toplam 19 eksik, işte yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerSpor

Kaynak: Anadolu Ajansı

ırak
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
"Asgari ücret tespit komisyonu değişmeli"
Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün yapılacak
Mekke’de ring otobüsü Türk kafilesine çarptı
Köprü ve otoyol zammı belli oldu!
6 ilde 28 şüpheli gözaltında
7 ilde organize suç örgütlerine darbe
Şile Belediyesi soruşturmasında ikinci dalga
'İntihar eylemi' talimatı alan o isim yakalandı
Bakan Fidan: " SDG, İsrail ile koordinasyın içinde"
Çok Okunanlar
Gram altından yeni rekor! Gram altından yeni rekor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masadaki zam senaryoları netleşiyor
Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor? Bankalar arasındaki fark dudak uçuklattı: 2 milyon TL hangi bankada ne kazandırıyor?
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı Meteoroloji o illeri tek tek uyardı