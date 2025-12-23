Başıboş köpek krizi: 11 ayda 19 binden fazla hayvan itlaf edildi

Bağdat Belediyesi, başıboş köpek popülasyonundaki hızlı artış ve toplum sağlığına yönelik tehditler nedeniyle harekete geçti.

Bağdat Belediyesi Sözcüsü Uday el-Cendil, 1 Ocak ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda 19 binden fazla başıboş köpeğin itlaf edildiğini açıkladı. Operasyonların İçişleri Bakanlığı ve Veterinerlik Dairesi ile tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten El-Cendil, sahada uzman nişancıların görevlendirildiğini ve uygulama esnasında Veterinerlik Dairesi temsilcilerinin hazır bulunduğunu kaydetti.

Neredeyse her gün devam eden çalışmaların detaylarını paylaşan El-Cendil, itlaf edilen köpeklerin rastgele bırakılmadığını sağlık ve çevre kurallarına uygun şekilde toplandığını ve başkentin Nehravan bölgelerinde bulunan katı atık tesislerine nakledildiğini bildirdi.

BİR KURYE HAYATINI KAYBETTİ



Bağdat'ta kuryelik yapan 36 yaşındaki Hamza Barani Şemşir, kuduz bir köpeğin ısırması sonucu hayatını kaybetti. Şemşir’in ailesi, talihsiz kuryenin ısırılma vakasının ardından gerekli tedavileri aldığını ancak olaydan 40 gün sonra semptom göstermeye başladığını ifade etti. Ailenin verdiği bilgiye göre Şemşir, ölmeden önceki son günlerinde yemek yemeyi kesti ve kuduzun tipik belirtisi olan su korkusu nedeniyle su gördüğünde histerik nöbetler geçirdi.