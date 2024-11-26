Başkent yakınlarında küçük uçak düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

Kosta Rika'nın başkenti San Jose yakınlarında küçük bir uçak düştü. Feci kazada, 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Başkent yakınlarında küçük uçak düştü! 5 kişi hayatını kaybetti
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Kosta Rika'nın başkenti San Jose yakınlarında feci bir uçak kazası meydana geldi.

ABD basınındaki haberlere göre, Tortuguero bölgesinden San Jose'ye gitmek üzere havalanan "Cessna 206 Stationair" tipi küçük uçak, Pico Blanco Dağı yakınlarında düştü.

Kosta Rika'daki Kızılhaç'tan da kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 6 kişinin bulunduğu uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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