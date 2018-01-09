“Türkiye tekstil alanında zaten başarılı faaliyetlere imza atabilmiş bir ülke. Dolayısıyla firmalarımızın Heimtekstil Fuarı’nda hem tasarım hem de ileri üretim teknolojisi bakımından geldikleri noktayı kendim burada bizzat görme imkanı buldum”

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Türkiye’nin tekstil alanında başarılı faaliyetlere imza attığını belirterek, firmaların Heimtekstil Fuarı’nda hem tasarım hem de ileri üretim teknolojisi bakımından geldikleri noktayı bizzat gördüğünü belirtti.



Başkonsolos Karartı ve Türkiye'nin Stuttgart Ticaret ve Ekonomi Ataşesi Mehmet Ali Çolakoğlu, Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtekstil Fuarı’na katılan Türk firmalarını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.



Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Karartı, fuara Türk firmalarının ilgisi yüksek olduğunu ve katılımcı sayısının da geçen yıla göre artış gösterdiğini dile getirdi.



Fuarda özellikle Bursa ve Denizli’den gelen firmaların ağırlıkta olduğunu aktaran Karartı, hem Bursa hem de Denizli’nin tekstil alanında Türkiye’de önde geldiğini ifade etti.



Karartı, Türkiye’nin tekstil sektöründe kendini günün koşullarına ve çağın teknolojisine uyarlayabildiğini belirterek, “Türkiye tekstil alanında zaten başarılı faaliyetlere imza atabilmiş bir ülke. Dolayısıyla firmalarımızın Heimtekstil Fuarı’nda hem tasarım hem de ileri üretim teknolojisi bakımından geldikleri noktayı kendim burada bizzat görme imkanı buldum. Dolayısıyla bu bizim açımızdan sevindirici.” dedi.



Türk firmalarının katılım grafiğinin artarak devam etmesinin de ayrıca sevindirici olduğunu vurgulayan Karartı, “Çünkü bu tür fuarlara katılım demek Türkiye’nin ekonomisinin yurt dışında uluslararası alanda entegre olmasının daha da güçlendiği anlamına geliyor. Bu bağlantıların artarak sürdürülmesi yeni iş birliklerinin kapısının aralanması için bu tür fuarlar önemli bir fırsat.” diye konuştu.

- Heimtekstil Fuarı



Almanya'nın Frankfurt kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük ev tekstil fuarı kabul edilen Heimtekstil 2018 bugün başladı.



Almanya’da yılın ilk fuarı olan Heimtekstil Fuarı’nda bu yıl 64 ülkeden 2 bin 975 firma stant açtı. Fuara geçen yıl 67 ülkeden 2 bin 949 firma katılım sağlamıştı.

Türkiye'nin yurt dışında en çok katılımcı firmayla temsil edildiği fuarlardan biri olan Heimtekstil Fuarı'na, Türkiye geçen yıl 244 firmayla katılmıştı. Bu yıl ise Türkiye fuarda 257 firmayla temsil ediliyor.



40 yıldan fazla geçmişe sahip Heimtekstil'de duvar, banyo, cam, mutfak ve masa tekstili ile yatak örtüsü, dekoratif ürünler, duvar sistemleri, iplik, perde, ev tekniği, ev tekstili ve ev aksesuarlarının yanı sıra yeni teknolojiye sahip dijital baskı makineleri de sektörün beğenisine sunulacak.