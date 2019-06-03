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Basra Körfezinde ABD kışkırtması

Amerika'nın İran'a karşı Ortadoğu'ya sevk ettiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi ile nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, Basra Körfezi'nde tatbikat gerçekleştirdi.

Basra Körfezinde ABD kışkırtması

Amerika'nın Ortadoğu'ya gönderdiği USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ve nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı, Basra Körfezi'nde tatbikat yaptı.

Askeri tatbikata, F/A-18 Super Hornet tipi avcı uçakları, MH-60 Sea Hawk helikopterleri ve havadan kontrol uçakları da katılarak, hava saldırısı simülasyonu gerçekleştirildi.

ABD mayıs ayında, uçak gemisi ile 4 nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etti.

Amerika'nın bu kararı taraflar arasındaki gerilimi hızlı bir şekilde arttırmıştı.

Daha sonra Ortadoğu'ya gönderilen gruba ek sevkiyat olarak bir Patriot füze bataryasının ve USS  Arlington askeri nakliye gemisinin katılacağı da duyuruldu.

Pentagon, bu kararın "İran'nın Amerika'ya yönelik ani bir saldırı için tetikte olduğu" bilgisine yanıt niteliği taşıdığını ileri sürmüştü. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #amerika #iran
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