Doğu Akdeniz'de sular ısınırken İsrail politik ve askeri faaliyetlerini artırdı. İsrail Batı Asya Birliği'ne karşı ABD müttefiki Körfez ülkeleriyle işbirliğini yoğunlaştırıyor. Arap NATO'su şeklinde formüle edilen ittifak Filistin sorununda, ABD İsrail projelerine destekliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile bir araya geldi.



İsrailli Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Kudüs'te gerçekleşen görüşmede, "Yüzyılın Anlaşması" olarak tanıtılan plan ile Gazze'de ateşkes konularının ele alındığı belirtildi.



Trump'ın, "nihai anlaşma" diye nitelediği "Yüzyılın Anlaşması" henüz açıklanmasa da Filistin meselesine çözümden çok sorunun daha da derinleşmesine neden olacak gibi gözüküyor.



İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump yönetiminin, "Yüzyılın Anlaşmasını" bu yıl sonu ya da gelecek yıl başında açıklaması bekleniyor. Trump Filistin devletine Doğu Kudüs ile işgal altındaki Batı Şeria arasında yeni bir başkent inşa edilmesini hedefliyor.



Yüzyılın Anlaşması, ABD müttefiki Arap ülkeleri tarafından da desteklendiği iddia ediliyor. İsrail'in Payok gazetesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün'ün anlaşmayı desteklediğini yazmıştı.



Bu ülkeler yanlarına Umman ve Kuveyt'i de alarak 3 Kasım'da Arap Kalkanı Tatbikatı'na başladı. Arap Kalkanı ABD'nin fikri ve politik desteği ile düzenleniyor



Umman ise tarihinde hiç olmadığı kadar İsrail ile yoğun diplomatik ilişki içerisinde. 26 Ekim'de İsrail Başbakanı Netanyahu, Umman'a ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi ise "İsrail'i müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalışmakla" suçlamıştı.



İsrail ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır, ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Akdeniz'de Nemesis 2018 tatbikatına katılmıştı. İsrail yine Mısır'la birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve İtalya'nın da içinde yer aldığı Boru Hattı Projesi'nde de oyun kurucu rölünde.



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