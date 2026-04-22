Batı basını itiraf etti: İran tankerleri ABD ablukasını deldi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına yönelik başlattığı deniz ablukasının en az 34 İran bağlantılı petrol tankeri tarafından delindiği ortaya çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Batı basını itiraf etti: İran tankerleri ABD ablukasını deldi
İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Hürmüz Boğazı'nda İran'a uyguladığı deniz ablukasının İran bağlantılı petrol tankerleri tarafından aşıldığını yazdı. Yük izleme şirketi Vortexa'nın verilerine dayandırılan habere göre, ablukanın başlamasının ardından en az 34 İran bağlantılı gemi Körfez bölgesine başarılı bir şekilde giriş ve çıkış yaptı.

MİLYONLARCA VARİL PETROL KÖRFEZ'DEN ÇIKARILDI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) 13 Nisan'da Türkiye saati ile 17.00'de başlattığı deniz ablukasına rağmen bölgedeki gemi trafiği devam ediyor. Vortexa verileri, ablukaya rağmen söz konusu 34 tankerin 19'unun Körfez bölgesinden ayrıldığını, 15'inin ise Umman Denizi üzerinden doğrudan İran limanlarına giriş yaptığını gösteriyor. Körfez'den çıkış yapmayı başaran gemilerin en az altısının İran ham petrolü taşıdığı belirlenirken, bölgeden sevk edilen petrolün toplam hacminin yaklaşık 10,7 milyon varil olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası basına yansıyan haberlerde ablukayı delmek için kullanılan yöntemlere de yer veriliyor. Financial Times'ın geçtiğimiz ay incelediği uydu görüntülerine göre, "Dorena" isimli bir petrol tankeri Malezya açıklarında görüntülendi. Söz konusu tankerin, taşıdığı petrolün kaynağını gizleyebilmek amacıyla deniz üzerinde gemiden gemiye transfer yöntemiyle yük aktardığı tespit edildi. Geminin rotası takip edildiğinde, "Dorena" adlı tankerin en son 18 Nisan tarihinde Hindistan'ın güney kıyıları açıklarında konum bildirdiği saptandı.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Bölgedeki süreci başlatan adım, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla gelmişti. Trump, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını kamuoyuna duyurmuştu. Bu kararın hemen ardından CENTCOM resmi bir bilgilendirme yaparak, İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkış yapan tüm gemilere yönelik deniz ablukasının resmen devreye alındığını bildirmişti.

