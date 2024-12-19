Batı basını PKK/YPG için endişeli

Suriye'de gözler Fırat’ın doğusunda. Türkiye denetimindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri Ayn-el Arab’a operasyon için tetikte. Terör örgütü PKK/YPG ise DEAŞ şantajıyla uluslararası toplumu ikna etme peşinde.

Batı basını ise PKK’nın Suriye’de işgalci yüzünü saklamak için yoğun çaba içerisinde. Wall Street Journol, New York Times, BBC, Deutsche Welle başta olmak üzere çok sayıda yabancı basın SMO’nun PKK’ya yapacağı operasyondan endişe yaratan haberler yapıyor.

Amerikan merkezli Wall Street Juornal ve New york Times gazeteleri SMO’nun Ayn-el Arab’a yönelik hazırlıkllarını haber yaptı. "Türkiye yine Kobani’ye müdahale edecek", "Ankara sınıra topçu birliklerini, ünformalı askerlerini yığdı, Kobani’de siviller endişe içinde, çok sayıda sivil ülkenin farklı yerlerine kaçmak zorunda kaldı" haberleriyle de PKK gerçeğini gizlemeye çalıştı.

France 24 ise PKK’nın Suriye’deki özyönetim hayalinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin bölgeye hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Çekya’ya ait CT24 adlı televizyon ise Ayn-el Arap, Haseke, Kamışlı’da özel röportajlar yaparak “Türkiye Kürtlere saldırıyor” propagandası yapıyor. PKK/YPG yönetimindeki bölgelerde rahatça gezen Batı basınının muhabirleri sözde sivillerin hedef alındığını ileri sürüyor.

DEAŞ tutuklarının bulunduğu kampların önünden haberler yapan CT24 muhabiri Darya Stomotova, DEAŞ’ın yeniden dirileceği korkusunu Batı merkezlerine pompalama görevini yaptı. PKK/PYD'nin aklayan haberlerde PKK’lar terörist değil özgürlük savaşçısı olarak tanıtılıyor.

Ayn-el Arap, Haseke, Kamışlı Rakka gibi yerlerde elektriğin ve suyun kesildiğini, yeterli gıdanın olmadığını, korkunun hakim olduğunu sürekli işleyen Batı merkezli medya, ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin PKK’ya sahip çıkması gerektiğini belirtiyor.