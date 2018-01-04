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Batı'da İran çatlağı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'daki protestolar üzerinden Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ı eleştirdi. 3 ülkenin protestoları alevlendirecek açıklamalar yapmasını eleştiren Macron, "neredeyse bizi savaşa götürecekler" dedi.

Batı'da İran çatlağı

NATO üyesi Fransa, Amerika, İsrail ve Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik tavrını eleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "neredeyse bizi İran'da savaşa götürecekler" dedi.

Macron, Elysee Sarayı'nda basın karşısına çıktı. Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin İran'daki protestoları alevlendirecek açıklamalar yapmalarına tepki gösterdi. 

Macron, İran ile ilişkilerin kesilmesi durumunda şiddetli çatışmaların çıkabileceği uyarısında bulundu.

İran ile diyalog içinde olunmasının önemine değinen Macron, Tahran'a yönelik uluslararası baskının artırılması ancak ilişkilerin kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Macron, "Birçok açıdan müttefikimiz olan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın resmi açıklamaları görüyoruz ki neredeyse İran'da bizi savaşa götürecek açıklamalardır." değerlendirmesini yaptı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #iran
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