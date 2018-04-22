Suriye ordusu, başkent Şam ve kırsalını terörden kurtarma operasyonlarına devam ediyor. Ordu, Doğu Guta'yı temizledikten sonra Batı Guta ve Şam'ın kuzeyindeki Doğu Kalamun'a yöneldi. Ellerindeki silahların tümünü teslim eden teröristlerin İdlib ve Cerablus'a nakli sürüyor. Teröristlerin teslim ettiği silahlar arasında Amerika, İsrail ve Fransa yapımı ağır silahlar olması dikkat çekti.

Suriye ordusu Doğu Guta'yı terörden tamamen temizledikten sonra, Batı Guta'ya yöneldi.



Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, Batı Guta'da teröristlerin, büyük kayıplara uğradığını açıkladı.



Şam’ın güneyindeki Hacer el Esved Bölgesinde teröristlerin cephane depolarının, karargah ve destek hatlarının tespit edildiği belirtildi.



Batı Guta'da operasyonlar sürerken Başkent Şam’ın kuzeydoğusunda yer alan Doğu Kalamun’daki teröristler de tahliye ediliyor.



Tüm silahlarını teslim eden teröristlerin, aileleri ile birlikte Doğu Kalamun'un Ruhayba beldesinden ayrılmasına izin veriliyor. Son olarak 35 otobüs daha tahliye amacıyla bölgeye gönderildi. Ruhayba, Ceyrud ve Nasıriye beldelerindeki teröristler aileleri ile birlikte İdlib ve Halep kırsalı Cerablus’a gönderiliyor.



Teröristlerin Suriye ordusuna teslim ettikleri silahlar ile cephane depolarından çıkanlar emperyalist ülkelerin Suriye üzerindeki planlarını bir kez daha deşifre etti.



Terörşstlerin teslim ettiği ağır silahlar İsrail, ABD ve Fransa menşeli olduğu belirlendi.



Silah depolarında ise 28 tank, BMB tipi savaş aracı, ABD ve Fransa yapımı gelişmiş iletişim araçları, füze bataryaları, farklı türde roket ve füzeler ele bulundu.



Suriye ordusu, teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki arama tarama faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda tüneller, gizli karargâhlar ve sahra hastaneleri bulunudu.







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