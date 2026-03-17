Batı Şeria'da Siyonist gaspı derinleşiyor

Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, İsrail’in dünyanın bölgesel krizlerle meşgul olmasından faydalanarak Batı Şeria’daki yerleşim politikasını yoğunlaştırdığı uyarısında bulundu. Bakan Şahin, İsrail yönetiminin yerleşim yerlerini genişleterek ve Filistin toprakları üzerinde kalıcı kontrol kurmayı amaçlayan yasal ve idari önlemler alarak ilhak sürecini hızlandırmaya çalıştığını vurguladı.

SİYONİST SALDIRGANLIK DURMUYOR

İsrail ordusunun doğrudan koruması altındaki yerleşimcilerin günlük organize saldırılar düzenlediğini belirten Şahin; cinayet, ev ve araç yakma, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve kaynaklara el konulması gibi uygulamaların sürdüğünü kaydetti. Ayrıca Mescid-i Aksa’nın kapatılması ve ibadet özgürlüğünün engellenmesine de dikkat çekildi.

BATI ŞERİA’DA AĞIR TABLO

Resmi verilere göre, Gazze saldırılarının başlamasından bu yana Batı Şeria’da şiddet tırmandı:

1133 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı.

Yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Bakan Şahin, uluslararası toplumu bu ihlalleri durdurmak ve Filistin halkını korumak için pratik adımlar atmaya çağırdı.